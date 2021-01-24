Сетьен может возглавить «Далянь Про». Ранее китайский клуб покинул Бенитес

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен может продолжить работу в чемпионате Китая, сообщает Marca.



По информации источника, специалист ведёт переговоры с представителями клуба «Далянь Про». Отмечается, что в услугах Сетьена заинтересованы и другие азиатские команды.



Напомним, накануне Рафаэль Бенитес объявил об уходе с поста главного тренера «Далянь Про». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Бенитес написал прощальное письмо, отметив, что главной причиной ухода из команды стал коронавирус.



Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. 17 августа пресс-служба «Барселоны» объявила об отставке Энрике с поста главного тренера каталонского клуба. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты клуба.

Рафаэль Бенитес покинул китайский клуб «Далянь Про»