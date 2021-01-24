Уле-Гуннар Сульшер: «Ливерпуль» по-прежнему играет хорошо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 1/16 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» поделился мнением о сопернике.
«Ливерпуль» по-прежнему играет хорошо. Сказал, что прошлая неделя была лучшим временем для встречи с мерсисайдцами, но это не было проявлением неуважения. Мы в хорошей форме и уверены в себе, поэтому чувствовали, что способны одержать победу в выездном матче. Соперник тоже хочет завоевать трофей. В лиге «Ливерпуль» отстаёт от нас, но по-прежнему участвует в борьбе", — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 24 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 24 января 2021
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