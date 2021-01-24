Кавани: есть много одарённой молодёжи, но лишь опыт позволяет достичь высокого уровня

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани поделился мнением о важности опыта в современном футболе.

«Всегда считал, что во всех сферах жизни важна зрелость, она помогает быстрее решать проблемы. Как говорится, найти короткий путь и упростить жизнь. То же самое и в футболе. Становишься взрослее, начинаешь расти в опыте и уверенности. С годами чувствуешь себя лучше и начинаешь понимать, что действительно можешь соревноваться, будучи постоянно вовлечённым.

Есть много талантливых парней, много одарённой молодежи, но твёрдо верю и всегда говорил, что в футболе дело не только в проведении одного, двух или даже трёх хороших матчей. Чтобы стать действительно последовательным, требуется большая самодисциплина. В течение одного-двух-трёх-четырёх лет вы набираетесь зрелости, которая позволит достичь необходимого уровня для соревнований», — цитирует Кавани пресс-служба клуба.