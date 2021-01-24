Кавани: есть много одарённой молодёжи, но лишь опыт позволяет достичь высокого уровня

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани поделился мнением о важности опыта в современном футболе.
«Всегда считал, что во всех сферах жизни важна зрелость, она помогает быстрее решать проблемы. Как говорится, найти короткий путь и упростить жизнь. То же самое и в футболе. Становишься взрослее, начинаешь расти в опыте и уверенности. С годами чувствуешь себя лучше и начинаешь понимать, что действительно можешь соревноваться, будучи постоянно вовлечённым.
Есть много талантливых парней, много одарённой молодежи, но твёрдо верю и всегда говорил, что в футболе дело не только в проведении одного, двух или даже трёх хороших матчей. Чтобы стать действительно последовательным, требуется большая самодисциплина. В течение одного-двух-трёх-четырёх лет вы набираетесь зрелости, которая позволит достичь необходимого уровня для соревнований», — цитирует Кавани пресс-служба клуба.
- 24 января 2021
-
12:59
-
12:36
-
12:29
-
12:16
-
12:06
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:04
-
10:57
-
10:33
-
10:22
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:13
-
05:23
-
04:33
-
04:12
-
03:42
-
02:45
-
02:12
-
01:42
-
01:23
-
00:54
-
00:53