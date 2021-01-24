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ЦСКА отреагировал на две голевые передачи Головина в матче с «Марселем»

ЦСКА отреагировал на две голевые передачи Головина в матче с «Марселем»
Футбол / РПЛ 0
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Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на две голевые передачи полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (3:1). Хавбек является выпускником школы красно-синих.

«Наша школа», — написала пресс-служба «армейцев» в «Твиттере», добавив эмодзи в солнцезащитных очках.

Головин появился на поле в начале второго тайма и уже спустя минуту заработал угловой. Россиянин взялся за подачу и доставил мяч в штрафную, где Гильермо Марипан из борьбы пробил головой точно в цель. На 75-й минуте Головин снова от угла поля исполнил навес к линии вратарской, где защита «Марселя» не уследила за Орельеном Чуаэми, который головой переправил мяч в сетку ворот.

«Монако» одержал четвёртую победу подряд и набрал 39 очков. Команда Нико Ковача занимает четвёртое место в таблице Лиги 1. «Марсель» (32) располагается на шестом месте.

Головин прокомментировал победу «Монако» в матче с «Марселем». Он отдал 2 голевые передачи
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