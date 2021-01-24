Форвард «Зенита» Крапухин: главное — набрать форму и посмотреть, как я выгляжу в основе

22-летний нападающий «Зенита» Станислав Крапухин прокомментировал разгромную победу (3:0) в товарищеском матче с «Пахтакором». Форвард стал автором одного гола.

«На такой жаре под палящим солнцем пришлось тяжело. Начали активно, в первые 20 минут шли в прессинг. Но потом ножки немного подсели и мы стали откатываться. Не хватало свежести. Не могли идти в прессинг, и от этого у нас такой контроль. Много ошибок. Считаю, весь второй тайм провели на своей половине.



После гола в ворота «Риги» прогнали через тоннель? Да уж, было не очень приятно. Сильнее всего меня, наверное, Азмун встретил в конце тоннеля. Решил меня по полной поздравить. Может, и до сих пор отпечаток на спине остался.



Какую задачу ставил Семак? Сказал — играть на линии вне игры, всегда быть готовым к неожиданным передачам за спину и постараться забить. Сейчас главное — набрать форму и посмотреть, как я выгляжу в основной команде», — цитирует Крапухина пресс-служба клуба.