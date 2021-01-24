Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А с «Болоньей»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Болоньи» на матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Болонья».
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Бентанкур, Артур, Маккенни, Бернардески, Роналду, Кулушевски.
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данило, Томиясу, Дейкс, Схаутен, Сванберг, Сориано, Орсолини, Барроу, Вигнато.
Туринский «Ювентус» в 17 встречах набрал 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Болонья» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (43). В тройку лидеров турнира входят миланский «Интер» (41) и «Рома» (37).
- 24 января 2021
-
14:12
-
13:59
-
13:54
-
13:32
-
13:30
-
13:13
-
13:04
-
12:59
-
12:36
-
12:29
-
12:16
-
12:06
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:04
-
10:57
-
10:33
-
10:22
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:13
-
05:23
-
04:33
-
04:12