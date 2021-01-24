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Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А с «Болоньей»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Болоньи» на матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Болонья».



«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Бентанкур, Артур, Маккенни, Бернардески, Роналду, Кулушевски.



«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данило, Томиясу, Дейкс, Схаутен, Сванберг, Сориано, Орсолини, Барроу, Вигнато.

Туринский «Ювентус» в 17 встречах набрал 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Болонья» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (43). В тройку лидеров турнира входят миланский «Интер» (41) и «Рома» (37).