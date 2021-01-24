Воспитанник академии ЦСКА Яковлев: работать с основной командой тяжеловато, но приемлемо

Воспитанник академии ЦСКА Владислав Яковлев прокомментировал победу в товарищеском матче со сборной свободных агентов (7:0), а также рассказал об особенностях работы с основной командой «армейцев».



«Предыдущие матчи за основу я сыграл лучше. Не очень понравилось, как провёл этот матч. Буду стараться улучшать игру. Может, в следующий раз получится лучше. Тренер сказал не бояться, играть агрессивно, не убирать ноги, открываться за спину, пытаться забить.



Конечно, работать с основной командой тяжеловато, но приемлемо. Можно потерпеть. Отличия от молодёжной команды? Быстрота игры, резкость, скорость. Всё совсем другое. В плане борьбы тоже есть различия, но прежде всего отличаются скорости. Когда вызвали готовиться с основой, в молодёжке особо не подкалывали. Может, была пара шуток. В основном пожелали удачи. Ничего особенного. Не первый матч с основой, не первая тренировка. Более-менее привыкаю», — приводит слова Яковлева официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА разгромил сборную свободных агентов со счётом 7:0