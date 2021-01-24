«Фенербахче» запустил сбор денег на подписание Месута Озила

«Фенербахче» попросил финансовой помощи у болельщиков для подписания контракта с полузащитником Месутом Озилом.

Ожидается, что к 2024 году 32-летний Озил заработает в турецком клубе более € 15 млн. Отмечается, что это довольно большие деньги для клуба, у которого задолженность превышает € 520 млн. Поэтому президент «Фенербахче» Али Коч просит болельщиков о помощи.

«Просьба к нашим фанатам. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас, мы также зависим от вашей финансовой поддержки. В день подписания попрошу побить рекорд с помощью СМС. Может быть, наберётся 300 тысяч, 500 тысяч или даже миллион текстовых сообщений. Эта поддержка пойдёт нам на пользу", — цитирует Коча Bild.

Одно сообщение стоит 20 турецких лир (около € 2,20). Клуб таким образом рассчитывает получить до € 2 млн.