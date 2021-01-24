Бензема: «Реалу» нужна лучшая версия Азара

Нападающий «Реала» Карим Бензема после матча 20-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (4:1) поделился мнением о состоянии форварда мадридской команды Эдена Азара.
«Азар отлично играл в „Челси“, и теперь ему нужно вписать своё имя в историю „Реала“. Он в порядке, с каждым днём становится всё лучше. Эден много работает и провёл хороший матч. Нам нужна лучшая версия Азара», — приводит слова Бензема AS.
Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего в 7 матчах испанской Примеры и забил 2 гола.
«Реал» набрал 40 очков в 19 турах Примеры и занимает 2-е место в турнирной таблице, «Алавес» (18) — на 17-м месте.
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