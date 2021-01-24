«Шальке» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 24 января, состоится матч «Шальке-04» — «Бавария». Встреча 18-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шальке» — «Бавария».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. В бригаду войдут ассистенты Фредерик Асмут и Филипп Хюве. Резервный рефери — Харм Осмерс.



Мюнхенская «Бавария» в 17 встречах набрала 39 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Гельзенкирхенский «Шальке-04» (7) — на последнем, 18-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «РБ Лейпциг» (35) и леверкузенский «Байер» (32).