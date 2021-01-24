«Герта» объявила об отставке главного тренера и спортивного директора

Главный тренер берлинской «Герты» Бруно Лаббадиа и спортивный директор клуба Михаэль Прец отправлены в отставку, сообщает официальный сайт немецкой команды.
«После неутешительных результатов и негативных событий на поле в последние недели президентский совет „Герты“ провёл переговоры и пришёл к решению немедленно расстаться со спортивным директором Михаэлем Прецем. Он был членом клуба почти 25 лет — сначала как игрок, а теперь почти 12 лет как часть руководства», — сказал президент клуба Вернер Гегенбауэр.
«Невероятно благодарен за многие годы в «Герте» как на поле, так и за его пределами. Желаю всем игрокам, фанатам и моим коллегам всего наилучшего и хочу поблагодарить членов совета директоров за веру, которую они оказали мне в последние годы", — цитирует Преца пресс-служба клуба.
«Бруно и его тренерский штаб многое вложили в развитие команды, и мы хотели бы поблагодарить его за это. В конечном итоге, однако, всего 17 очков в 18 матчах ставит нас в очень опасное положение. После долгих раздумий мы чувствуем, что смена главного тренера может дать команде новый импульс. В ближайшие дни назовём его преемника на посту главного тренера», — сказал председатель правления клуба Карстен Шмидт.
- 24 января 2021
-
15:56
-
15:38
-
15:36
-
15:15
-
15:13
-
14:42
-
14:38
-
14:12
-
13:59
-
13:54
-
13:32
-
13:30
-
13:13
-
13:04
-
12:59
-
12:36
-
12:29
-
12:16
-
12:06
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:04
-
10:57
-
10:33
-
10:22
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:33