«Герта» объявила об отставке главного тренера и спортивного директора

Главный тренер берлинской «Герты» Бруно Лаббадиа и спортивный директор клуба Михаэль Прец отправлены в отставку, сообщает официальный сайт немецкой команды.

«После неутешительных результатов и негативных событий на поле в последние недели президентский совет „Герты“ провёл переговоры и пришёл к решению немедленно расстаться со спортивным директором Михаэлем Прецем. Он был членом клуба почти 25 лет — сначала как игрок, а теперь почти 12 лет как часть руководства», — сказал президент клуба Вернер Гегенбауэр.

«Невероятно благодарен за многие годы в «Герте» как на поле, так и за его пределами. Желаю всем игрокам, фанатам и моим коллегам всего наилучшего и хочу поблагодарить членов совета директоров за веру, которую они оказали мне в последние годы", — цитирует Преца пресс-служба клуба.

«Бруно и его тренерский штаб многое вложили в развитие команды, и мы хотели бы поблагодарить его за это. В конечном итоге, однако, всего 17 очков в 18 матчах ставит нас в очень опасное положение. После долгих раздумий мы чувствуем, что смена главного тренера может дать команде новый импульс. В ближайшие дни назовём его преемника на посту главного тренера», — сказал председатель правления клуба Карстен Шмидт.