«Эльче» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
Сегодня, 24 января, состоится матч «Эльче» — «Барселона». Встреча 20-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эльче» — «Барселона».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. В бригаду войдут ассистенты Хосе Антонио Нарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери — Альваро Варон Асеитон.
«Барселона» в 18 матчах набрала 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эльче» (17) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (44). В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (40) и «Севилья» (36).
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