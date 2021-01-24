«Антальяспор» с Кудряшовым сыграл вничью с «Коньяспором»

В матче 21-го тура чемпионата Турции «Коньяспор» принимал «Антальяспор». Встреча прошла на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов вышел в стартовом составе команды на этот матч и провёл на поле всю встречу.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тугаем Каан Нуманоглу. В бригаду вошли ассистенты Мехмет Метин и Билал Гёлен. Резервный рефери — Кадир Саглам.



«Антальяспор» набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2020/2021. «Коньяспор» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Бешикташ» (41). В тройку лидеров турнира вошли «Фенербахче» (39) и «Галатасарай» (36).