«Антальяспор» с Кудряшовым сыграл вничью с «Коньяспором»
В матче 21-го тура чемпионата Турции «Коньяспор» принимал «Антальяспор». Встреча прошла на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов вышел в стартовом составе команды на этот матч и провёл на поле всю встречу.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тугаем Каан Нуманоглу. В бригаду вошли ассистенты Мехмет Метин и Билал Гёлен. Резервный рефери — Кадир Саглам.
«Антальяспор» набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2020/2021. «Коньяспор» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Бешикташ» (41). В тройку лидеров турнира вошли «Фенербахче» (39) и «Галатасарай» (36).
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