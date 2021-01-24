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«Антальяспор» с Кудряшовым сыграл вничью с «Коньяспором»

«Антальяспор» с Кудряшовым сыграл вничью с «Коньяспором»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 21-го тура чемпионата Турции «Коньяспор» принимал «Антальяспор». Встреча прошла на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов вышел в стартовом составе команды на этот матч и провёл на поле всю встречу.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тугаем Каан Нуманоглу. В бригаду вошли ассистенты Мехмет Метин и Билал Гёлен. Резервный рефери — Кадир Саглам.

«Антальяспор» набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2020/2021. «Коньяспор» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Бешикташ» (41). В тройку лидеров турнира вошли «Фенербахче» (39) и «Галатасарай» (36).

Турция - Суперлига. 21-й тур
24 января 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Коньяспор
Конья
Окончен
0 : 0
Антальяспор
Анталия
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