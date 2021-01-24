Наставник «Фиорентины» Пранделли: у Кокорина есть характер и нужные качества

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался на тему прибытия в команду нападающего «Спартака» Александра Кокорина, который в ближайшее время должен подписать контракт с «фиалками».

«У него есть характер и нужные качества, однако ему понадобится адаптация. Чемпионат долгий. Если он приедет, буду лишь счастлив. Покинет ли команду Кристиан Куаме? Нет, думаю, нет», — цитирует Пранделли Sky Sport Italia.

Недавно стало известно, что клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере игрока. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год. Напомним, по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн.



Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.