Сандро Шварц подвёл итоги первого сбора «Динамо» в Турции

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о прогрессе команды после первого тренировочного сбора в Турции.
«В первый день у нас было общее собрание, где мы определили цели и важные моменты сборов. Основных было три. Во-первых, физическая форма футболистов — в течение пяти недель важно, чтобы они набрали хорошие кондиции. Во-вторых, наши игровые идеи и принципы. В-третьих, мы проведём пять недель в отеле. Важно взаимодействие внутри команды, важно, как мы развиваемся и растём, как коллектив.
Мы определённо сделали шаг вперёд. У нас были интенсивные тренировки, ребята постепенно начинают набирать нужную физическую форму. Внутри коллектива у нас очень хорошая атмосфера. Сейчас мы контролируем нагрузки, которые получают ребята. Некоторые уже находятся в достаточно хорошей степени готовности, другие в чуть менее хорошей. У них есть потенциал, чтобы её подтянуть. Будем над этим работать в следующие недели», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».
- 24 января 2021
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