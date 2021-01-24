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Дагерстоль: до перехода в «Химки» общался с Ларссоном и Олссоном

Дагерстоль: до перехода в «Химки» общался с Ларссоном и Олссоном
Футбол / РПЛ 0
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Новичок «Химок» шведский защитник Филип Пер Дагерстоль поделился первыми эмоциями после приезда в расположение подмосковной команды.

«Очень рад оказаться здесь, это большой шаг вперёд и отличный шанс показать себя на хорошем уровне. „Химки“ проявили большую заинтересованность. Думаю, это следующая ступень в моей карьере, клуб настроен очень серьёзно. В „Химках“ строится хорошая команда, хочу быть её частью.

Разговаривал ли с кем-то до перехода? Да, с Джорданом Ларссоном из московского «Спартака». Мы играли с ним вместе в «Норрчёпинге». Он говорил только хорошее о команде, о городе, отдельно отметил, что «Химки» были трудным оппонентом в чемпионате. Ларсон помог мне создать общее представление о клубе. Говорил и с Кристофером Олссоном из «Краснодара», он высоко оценивал уровень чемпионата.

В России я не бывал, но слышал много хорошего о Москве. С нетерпением жду приезда в Химки", — сказал Дагерстоль в интервью пресс-службе клуба.

«Химки» приобрели защитника «Норрчёпинга» Филипа Пер Дагерстоля
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