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«Арсенал» достиг договорённости с «Реалом» по Эдегору

«Арсенал» достиг договорённости с «Реалом» по Эдегору
Футбол / Англия 0
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор всё ближе к переходу в «Арсенал». Руководство «канониров» на сегодняшних переговорах достигло окончательной договорённости с «Королевским клубом» по поводу аренды 22-летнего норвежца. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны согласовали аренду Эдегора в «Арсенал» до конца текущего сезона. При этом зарплату игроку в полном объёме будет выплачивать именно лондонский клуб. Сделка будет официально объявлена после того, как Мартин пройдёт медицинское обследование.

Отмечается, что главным доводом, который убедил Эдегора принять предложение «Арсенала», стал личный звонок норвежцу главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Ранее сообщалось, что «Реал» не намерен включать опцию выкупа в арендное соглашение с «Арсеналом» по Эдегору.

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