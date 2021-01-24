«Ювентус» намерен полноценно выкупить Маккени у «Шальке»
Руководство и тренерский штаб «Ювентуса» крайне довольны выступлениями полузащитника Уэстона Маккени, который был взят в аренду у «Шальке». В связи с этим «старая синьора» намерена полноценно выкупить молодого американца следующим летом, о чём информирует журналист Фабрицио Романо.
Согласно сведениям источника, «Ювентус» готов выложить за Маккени € 18,5 млн — именно такая сумма выкупа прописана в действующем соглашении туринского клуба с «Шальке».
В текущем сезоне Уэстон провёл в составе «бьянконери» 21 матч во всех турнирах. Кроме того, Маккени был признан лучшим американским футболистом по итогам 2020 года. В борьбе за этот статус он опередил Кристиана Пулишича из «Челси» и Серджиньо Деста из «Барселоны».
Хавбек «Ювентуса» Маккенни получил травму, пытаясь сделать «сомбреро»
«Ювентус» объявил о переходе Маккенни
Рекомендуем вам
- 24 января 2021
-
19:05
-
19:02
-
18:53
-
18:38
-
18:14
-
18:11
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:27
-
17:24
-
16:49
-
16:40
-
16:24
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
15:36
-
15:15
-
15:13
-
14:42
-
14:38
-
14:12
-
13:59
-
13:54
-
13:32
-
13:30
-
13:13
-
13:04
-
12:59
-
12:36
-
12:29
-
12:16
-
12:06
-
11:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам