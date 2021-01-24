«Ювентус» намерен полноценно выкупить Маккени у «Шальке»

Руководство и тренерский штаб «Ювентуса» крайне довольны выступлениями полузащитника Уэстона Маккени, который был взят в аренду у «Шальке». В связи с этим «старая синьора» намерена полноценно выкупить молодого американца следующим летом, о чём информирует журналист Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, «Ювентус» готов выложить за Маккени € 18,5 млн — именно такая сумма выкупа прописана в действующем соглашении туринского клуба с «Шальке».

В текущем сезоне Уэстон провёл в составе «бьянконери» 21 матч во всех турнирах. Кроме того, Маккени был признан лучшим американским футболистом по итогам 2020 года. В борьбе за этот статус он опередил Кристиана Пулишича из «Челси» и Серджиньо Деста из «Барселоны».

Хавбек «Ювентуса» Маккенни получил травму, пытаясь сделать «сомбреро»