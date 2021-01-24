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«Наполи» проиграл «Вероне», несмотря на гол Лосано на 1-й минуте

«Наполи» проиграл «Вероне», несмотря на гол Лосано на 1-й минуте
Футбол / Италия 0

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Верона» переиграла «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 3:1.

На 1-й минуте счёт открыл нападающий неаполитанцев Ирвин Лосано, ему ассистировал Диего Демме. На 34-й минуте счёт сравнял защитник «Вероны» Федерико Димарко, голевую передачу отдал Марко Фараони. Антонин Барак вывел веронцев вперёд, забив гол с передачи полузащитника Маттиа Цаканьи. На 79-й минуте Цаканьи установил окончательный счёт, ему ассистировал Дарко Лазович.

«Наполи» в 18 матчах набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» (30) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (43).

Италия - Серия А. 19-й тур
24 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Лосано – 1'   1:1 Димарко – 34'   2:1 Барак – 62'   3:1 Цаканьи – 79'
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