М'Байе Ньянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Нападающий «Ренна» М'Байе Ньянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. На 26-летнего сенегальца с французскими корнями претендуют «Аль-Шабаб» и ряд других аравийских клубов.
По данным Foot Mercato, «Аль-Шабаб», являющийся фаворитом в борьбе за Ньянга, хочет взять игрока в аренду. Действующий контракт М'Байе с «Ренном» рассчитан до лета 2023 года, однако форвард уже сейчас готов сменить прописку, ведь он потерял место в стартовом составе «бретонцев».
В текущем сезоне Ньянг провёл за «Ренн» всего 9 матчей, в которых отметился одним голом. Французский форвард намеревался покинуть стан «бретонцев» ещё прошлым летом, но не сумел этого сделать, даже несмотря на интерес со стороны «Марселя» и катарского «Аль-Духаиля».
«Марсель» может приобрести у Ренна форварда Ньянга
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