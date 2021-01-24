Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер» и «Бёрнли» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

«Лестер» и «Бёрнли» вышли в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Лестер Сити» обыграл «Брентфорд». Встреча проходила на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде и завершилась со счётом 3:1.

На 6-й минуте счёт открыл защитник «Брентфорда» Мадс Сёренсен. В начале второго тайма равновесие в счёте восстановил полузащитник «Лестера» Дженгиз Ундер, ему ассистировал хавбек Джеймс Мэддисон. На 51-й минуте Юри Тилеманс вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. Мэддисон забил третий гол «Лестера».

В параллельном матче 1/16 финала Кубка Англии «Бёрнли» разгромил «Фулхэм» со счётом 3:0.

В 1/8 финала «Лестер» сыграет с «Брайтоном», обыгравшим «Блэкпул» (2:1). «Бёрнли» на следующей стадии турнира встретится с победителем пары «Борнмут» — «Кроули Таун».

Кубок Англии. 1/16 финала
24 января 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Лестер Сити
Лестер
1:0 Сёренсен – 6'   1:1 Ундер – 46'   1:2 Тилеманс – 51' (пен)   1:3 Мэддисон – 71'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021