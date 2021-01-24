«Лестер» и «Бёрнли» вышли в 1/8 финала Кубка Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Лестер Сити» обыграл «Брентфорд». Встреча проходила на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде и завершилась со счётом 3:1.
На 6-й минуте счёт открыл защитник «Брентфорда» Мадс Сёренсен. В начале второго тайма равновесие в счёте восстановил полузащитник «Лестера» Дженгиз Ундер, ему ассистировал хавбек Джеймс Мэддисон. На 51-й минуте Юри Тилеманс вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. Мэддисон забил третий гол «Лестера».
В параллельном матче 1/16 финала Кубка Англии «Бёрнли» разгромил «Фулхэм» со счётом 3:0.
В 1/8 финала «Лестер» сыграет с «Брайтоном», обыгравшим «Блэкпул» (2:1). «Бёрнли» на следующей стадии турнира встретится с победителем пары «Борнмут» — «Кроули Таун».
Рекомендуем вам
- 24 января 2021
-
20:35
-
20:18
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:36
-
19:35
-
19:23
-
19:21
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
18:53
-
18:38
-
18:14
-
18:11
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:27
-
17:24
-
16:49
-
16:40
-
16:24
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
15:36
-
15:15
-
15:13
-
14:42
-
14:38
-
14:12
-
13:59
-
13:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам