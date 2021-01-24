«Лестер» и «Бёрнли» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Лестер Сити» обыграл «Брентфорд». Встреча проходила на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде и завершилась со счётом 3:1.

На 6-й минуте счёт открыл защитник «Брентфорда» Мадс Сёренсен. В начале второго тайма равновесие в счёте восстановил полузащитник «Лестера» Дженгиз Ундер, ему ассистировал хавбек Джеймс Мэддисон. На 51-й минуте Юри Тилеманс вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. Мэддисон забил третий гол «Лестера».

В параллельном матче 1/16 финала Кубка Англии «Бёрнли» разгромил «Фулхэм» со счётом 3:0.

В 1/8 финала «Лестер» сыграет с «Брайтоном», обыгравшим «Блэкпул» (2:1). «Бёрнли» на следующей стадии турнира встретится с победителем пары «Борнмут» — «Кроули Таун».