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«Химки» уступили словенскому «Целе» в товарищеском матче

«Химки» уступили словенскому «Целе» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 24 января, «Химки» провели товарищеский матч со словенским клубом «Целе». Встреча завершилась поражением российского коллектива со счётом 1:3.

Первый тайм матча получился довольно скудным на события — команды припасли все голы на вторую половину встречи. На 47-й и 56-й минутах дуплетом выстрелили футболисты «Целе», но уже на 61-й минуте Сенин Себаи своим голом сократил отставание «Химок» до одного мяча.

Далее игра проходила до гола: либо «Целе» забивает свой третий мяч и побеждает, либо «Химки» забивают свой второй мяч и вырывают ничью. Словенская команда оказалась удачливее и забила гол под занавес встречи, на 86-й минуте. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Целе».

Следующий товарищеский матч «Химок» состоится уже завтра, 25 января. Соперником российского коллектива станет словацкая «Сеница».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
1 : 3
Целе
Целе, Словения
0:1 Божич – 47' (пен)   0:2 Кузманович – 56' (пен)   1:2 Себай – 60' (пен)   1:3 Соклер – 86'
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