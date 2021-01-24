«Химки» уступили словенскому «Целе» в товарищеском матче

Сегодня, 24 января, «Химки» провели товарищеский матч со словенским клубом «Целе». Встреча завершилась поражением российского коллектива со счётом 1:3.

Первый тайм матча получился довольно скудным на события — команды припасли все голы на вторую половину встречи. На 47-й и 56-й минутах дуплетом выстрелили футболисты «Целе», но уже на 61-й минуте Сенин Себаи своим голом сократил отставание «Химок» до одного мяча.

Далее игра проходила до гола: либо «Целе» забивает свой третий мяч и побеждает, либо «Химки» забивают свой второй мяч и вырывают ничью. Словенская команда оказалась удачливее и забила гол под занавес встречи, на 86-й минуте. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Целе».

Следующий товарищеский матч «Химок» состоится уже завтра, 25 января. Соперником российского коллектива станет словацкая «Сеница».