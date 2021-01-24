Семак оценил игру футболистов «Зенита-2» в матчах за первую команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру футболистов «Зенита-2», которые выходили на поле в товарищеских матчах с «Пахтакором» (3:0) и солигорским «Шахтёром» (2:0).
«Действия Сазонова и Погорелова на поле оцениваю положительно, хорошо. И один, и второй, несмотря на все сложности, о которых вы сказали — после перелёта, всего один день в расположении команды, — они сыграли абсолютно достойно. Погорелов отдал хорошую передачу в моменте с первым мячом, и Сазонов сегодня смотрелся достаточно уверенно. Ребята — молодцы, быстро включились в работу.
Почему решили делать связку Хотулёва с Ловреном? Хотулёву и Прохину нужно набираться опыта. Хотулёв, играя с Ловреном, чувствует себя поувереннее, а Чистяков и Прохин создают примерно равнозначную по сопротивлению пару.
Крапухину, чтобы стать ближе к игрокам основного состава, нужно прибавлять во всём. Ему нужно работать. Не нужно прибавлять только в плане самоотдачи и интенсивности, с которой он проводит тренировочный процесс. Он работает на максимуме своих возможностей. В остальном — нужно работать: над техникой, над тактикой, над завершением. Работы много, при этом он тот человек, которому сложно предъявлять какие-либо претензии по самоотдаче и трудоспособности. В этом отношении он большой молодец", — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 24 января 2021
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