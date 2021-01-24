Нойер побил рекорд Оливера Кана по сухим матчам в Бундеслиге
Мануэль Нойер обновил рекорд Оливера Кана по количеству сухих матчей в Бундеслиге. Теперь на счету действующего голкипера «Баварии» 197 игр без пропущенных мячей во внутреннем немецком чемпионате.
Этот рекорд Нойер установил благодаря выездной победе «Баварии» над «Шальке-04» в матче 18-го тура текущего розыгрыша Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу мюнхенского коллектива.
Напомним, Оливер Кан в период с 1987 по 2008 год выступал за немецкие клубы «Бавария» и «Карлсруэ». В его вратарской копилке 196 матчей в Бундеслиге без пропущенных голов.
Новый рекорд Бундеслиги Нойер установил в матче со своей бывшей командой — до 2011 года он защищал цвета «Шальке-04».
Нойер — лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS
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