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Гол Полоза с пенальти принёс «Ростову» победу в матче с «Эстерсундом»

В товарищеском матче на первом зимнем сборе «Ростов» переиграл шведский «Эстерсунд». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте встречи забил нападающий ростовской команды Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти.

20 января «Ростов» одержал победу в товарищеском матче с «Альхесирасом». Встреча завершилась со счётом 5:1.

Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат».

«Ростов», набрав 32 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на одно очко. В первом матче после зимнего перерыва в РПЛ подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с лидером первенства «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.