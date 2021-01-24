«Лилль» обыграл «Ренн» и догнал «ПСЖ»
В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Лилль» переиграл «Ренн». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 16-й минуте встречи забил Джонатан Дэвид.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Ассистенты — Орельен Бертомье и Матьё Ломбар. Резервный арбитр — Бенжамен Лепесан.
«Лилль» в 21 матче набрал 45 очков и догнал «Пари Сен-Жермен» (45), лидирующий в чемпионате Франции. Команда Кристофа Гальте одержала третью победу подряд. «Ренн» (36) занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1.
В матче 22-го тура Лиги 1 «Лилль» дома сыграет с «Дижоном», «Ренн» отправится в гости к «Марселю». «Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде с «Лорьяном».
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