«Рома» намерена продать одного из своих лидеров

«Рома» готова рассмотреть предложения по своему нападающему Эдину Джеко. Причина возможной продажи 34-летнего боснийского форварда — конфликт с главным тренером «джаллоросси» Паулу Фонсекой. Об этом информирует издание Corriere dello Sport.
Из-за конфликта с наставником «Ромы» Эдин Джеко был лишён капитанской повязки.
Сам босниец не горит желанием покидать «Рому». Свою преданность «волкам» Джеко подтвердил ещё в сентябре, когда им активно интересовался «Ювентус», но футболист решил остаться в Риме. Покидать итальянскую столицу Эдин не хочет и сейчас, ведь в этом городе уже обустроилась его семья.
Напомним, на матч 19-го тура Серии А со «Специей» с капитанской повязкой «Рому» вывел Лоренцо Пеллегрини. В той встрече «волки» на последних минутах вырвали победу со счётом 4:3. Решающий гол забил именно Пеллегрини.
- 24 января 2021
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