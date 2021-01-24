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«Рома» намерена продать одного из своих лидеров

«Рома» намерена продать одного из своих лидеров
Футбол / Италия 0
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«Рома» готова рассмотреть предложения по своему нападающему Эдину Джеко. Причина возможной продажи 34-летнего боснийского форварда — конфликт с главным тренером «джаллоросси» Паулу Фонсекой. Об этом информирует издание Corriere dello Sport.

Из-за конфликта с наставником «Ромы» Эдин Джеко был лишён капитанской повязки.

Сам босниец не горит желанием покидать «Рому». Свою преданность «волкам» Джеко подтвердил ещё в сентябре, когда им активно интересовался «Ювентус», но футболист решил остаться в Риме. Покидать итальянскую столицу Эдин не хочет и сейчас, ведь в этом городе уже обустроилась его семья.

Напомним, на матч 19-го тура Серии А со «Специей» с капитанской повязкой «Рому» вывел Лоренцо Пеллегрини. В той встрече «волки» на последних минутах вырвали победу со счётом 4:3. Решающий гол забил именно Пеллегрини.

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