«Локомотив» показал подборку интересных моментов со сбора

Пресс-служба московского «Локомотива» в «Твиттере» выложила видеоролик с подборкой интересных эпизодов, случившихся на сборе команды в Марбелье.

«Что Рифат не хотел делать на камеру, наш кандидат на Евровидение, секрет улыбки Камано и неугомонный Бара – смотри прямо сейчас!» — говорится в подписи к видео.

23 января в товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» разгромил «Велес-Малагу». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 4:1.

Второй товарищеский матч «Локомотив» проведёт 27 января. Соперником московской команды станет «Эстерсунд» (Швеция). Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.



«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве санкт-петербургский «Зенит» (41).