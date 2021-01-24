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«Лацио» переиграл «Сассуоло» благодаря голам Иммобиле и Милинковича-Савича

«Лацио» переиграл «Сассуоло» благодаря голам Иммобиле и Милинковича-Савича
Футбол / Италия 0
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В матче 19-го тура итальянской Серии А между собой схлестнулись «Лацио» и «Сассуоло». Встреча проходила на «Олимпийском стадионе» в Риме и завершилась со счётом 2:1 в пользу «небесно-голубых».

Начало противостояния пошло далеко не по сценарию команды Симоне Индзаги. Уже на 6-й минуте «Сассуоло» вышел вперёд благодаря голу Франческо Капуто. Однако после этого «Лацио» взял игру под свой контроль, не дал ничего создать сопернику, а сам забил необходимые для победы два гола. На 25-й минуте отметился Сергей Милинкович-Савич, а на 71-й минуте свою фамилию на табло записал Чиро Иммобиле. Как итог, финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную по счёту, но достаточно уверенную по игре победу римских «орлов».

В матче следующего тура, который состоится 27 января, «Лацио» предстоит отправиться в гости к «Аталанте». «Сассуоло» в свою очередь готовится к выездной встрече с «Кальяри», которая запланирована на 31 января.

Италия - Серия А. 19-й тур
24 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Капуто – 6'   1:1 Милинкович-Савич – 25'   2:1 Иммобиле – 71'
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