«Лацио» переиграл «Сассуоло» благодаря голам Иммобиле и Милинковича-Савича

В матче 19-го тура итальянской Серии А между собой схлестнулись «Лацио» и «Сассуоло». Встреча проходила на «Олимпийском стадионе» в Риме и завершилась со счётом 2:1 в пользу «небесно-голубых».

Начало противостояния пошло далеко не по сценарию команды Симоне Индзаги. Уже на 6-й минуте «Сассуоло» вышел вперёд благодаря голу Франческо Капуто. Однако после этого «Лацио» взял игру под свой контроль, не дал ничего создать сопернику, а сам забил необходимые для победы два гола. На 25-й минуте отметился Сергей Милинкович-Савич, а на 71-й минуте свою фамилию на табло записал Чиро Иммобиле. Как итог, финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную по счёту, но достаточно уверенную по игре победу римских «орлов».

В матче следующего тура, который состоится 27 января, «Лацио» предстоит отправиться в гости к «Аталанте». «Сассуоло» в свою очередь готовится к выездной встрече с «Кальяри», которая запланирована на 31 января.