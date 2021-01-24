Фернандеш: у фанатов «Манчестер Юнайтед» будет хорошая неделя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш прокомментировал победу в матче 1/16 Кубка Англии с «Ливерпулем» (3:2).
«Мы играли хорошо, создавали много моментов, давили на них больше, чем в прошлом матче в АПЛ. Играть за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге — это мечта. Теперь я знаю, что у наших фанатов будет хорошая неделя», — приводит слова Фернандеша BBC.
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:2.
На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, ему ассистировал Роберто Фирмино. На 26-й минуте счёт сравнял Мэйсон Гринвуд с передачи Маркуса Рашфорда. В начале второго тайма Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. На 58-й минуте Салах оформил дубль, а Фирмино записал на свой счёт второй результативный пас. На 78-й минуте Бруну Фернандеш, вышедший на замену, забил победный гол со штрафного.
- 24 января 2021
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:42
-
22:30
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:43
-
21:15
-
21:11
-
20:56
-
20:41
-
20:35
-
20:18
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:36
-
19:35
-
19:23
-
19:21
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
18:53
-
18:38
-
18:14
-
18:11
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:27
-
17:24