Фернандеш: у фанатов «Манчестер Юнайтед» будет хорошая неделя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш прокомментировал победу в матче 1/16 Кубка Англии с «Ливерпулем» (3:2).

«Мы играли хорошо, создавали много моментов, давили на них больше, чем в прошлом матче в АПЛ. Играть за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге — это мечта. Теперь я знаю, что у наших фанатов будет хорошая неделя», — приводит слова Фернандеша BBC.

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:2.



На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, ему ассистировал Роберто Фирмино. На 26-й минуте счёт сравнял Мэйсон Гринвуд с передачи Маркуса Рашфорда. В начале второго тайма Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. На 58-й минуте Салах оформил дубль, а Фирмино записал на свой счёт второй результативный пас. На 78-й минуте Бруну Фернандеш, вышедший на замену, забил победный гол со штрафного.