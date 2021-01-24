Клопп: чтобы выиграть на «Олд Траффорд», нужно быть безоговорочным лидером. Мы им не были

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 1/16 Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«В нашей игре было много хорошего, при этом мы допустили несколько ошибок. Если хочешь здесь выиграть, надо быть безоговорочным лидером. „Ливерпуль“ им не был.



Мы можем извлечь что-то из этой игры, мы стараемся извлекать уроки из каждой игры. Матч сложился хорошо для Мо Салаха, придал ему уверенности. Это была тяжёлая встреча. Мы очень хотели победить, но сегодня одного желания было недостаточно», — цитирует Клоппа BBC.

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:2.