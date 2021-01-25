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Соболев: никогда не спрашиваю Кокорина про трансферные слухи. Про Италию – особенно

Соболев: никогда не спрашиваю Кокорина про трансферные слухи. Про Италию – особенно
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал вероятный переход форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Кокора очень хорошо открывается, прямо классно, но я не могу сказать, чему конкретно научился – возможно, я этого даже не замечаю. Это работает на подсознательном уровне. На Мальдивах с Кокориным ходили с детьми на пляж, играли в теннис, отдыхать всегда хорошо.

Когда про Сашу появляются слухи, я никогда его о них не спрашиваю. Про Италию – особенно. Зато перед отъездом маленько посидели, пошутили – он и поехал. Его номер в гостинице, кстати, свободен ещё несколько дней!» — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Недавно стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» достигли принципиальной договорённости о трансфере игрока. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год. Напомним, по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн.

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