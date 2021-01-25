Соболев: возможно, «Спартак» хорошо закончит сезон, и Тедеско захочет остаться

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал заявление главного тренера красно-белых Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (1:3), когда специалист сообщил о своём уходе в конце сезона.
«Удивился ли, что в конце сезона Тедеско уйдёт? Да, конечно. Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает. Тренируемся дальше, Доменико – наш тренер, мы – его игроки», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
В декабре, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3), ставшего заключительным перед зимней паузой, немецкий специалист заявил, что не станет продлевать контракт с клубом, рассчитанный до лета. Впоследствии было объявлено, что Тедеско не покинет «Спартак» зимой и доработает с командой до конца сезона.
- 25 января 2021
-
10:00
-
10:00ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» Эксклюзив
-
09:58
-
09:35
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
05:13
-
03:48
-
03:37
-
02:42
-
01:19
-
01:19
-
01:04
-
00:55
-
00:37
-
00:05
-
00:01
- 24 января 2021
-
23:40
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:42
-
22:30
-
22:07
-
21:57
-
21:56