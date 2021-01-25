Соболев: возможно, «Спартак» хорошо закончит сезон, и Тедеско захочет остаться

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал заявление главного тренера красно-белых Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (1:3), когда специалист сообщил о своём уходе в конце сезона.

«Удивился ли, что в конце сезона Тедеско уйдёт? Да, конечно. Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает. Тренируемся дальше, Доменико – наш тренер, мы – его игроки», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

В декабре, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3), ставшего заключительным перед зимней паузой, немецкий специалист заявил, что не станет продлевать контракт с клубом, рассчитанный до лета. Впоследствии было объявлено, что Тедеско не покинет «Спартак» зимой и доработает с командой до конца сезона.