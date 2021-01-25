ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона»

Московский ЦСКА проявляет интерес к 29-летнему турецкому нападающему «Эвертона» Дженку Тосуну. Об этом «Чемпионату» сообщили источник, близкий к английскому клубу и источник, знакомый с ситуацией.

«ЦСКА интересен вариант с Тосуном. В ближайшее время «армейцы» могут начать переговоры с англичанами», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил интерес к игроку и добавил, что «Эвертон» вряд ли будет препятствовать уходу игрока.

Напомним, что Тосун стал игроком «Эвертона» зимой 2018 года, перейдя из турецкого «Бешикташа» за € 22,5 млн. В текущем сезоне форвард принял участие в 7 встречах за «Эвертон» во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом.

Зимой прошлого года он был арендован «Кристал Пэлас», за который он провёл 5 матчей, забив также 1 гол, однако уже в марте 2020 года он получил травму крестообразной связки и досрочно вернулся в расположение «Эвертона», восстанавливаясь до октября 2020 года.