Эдегор прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»

Норвежский футболист мадридского «Реала» Мартин Эдегор прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом». Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 25 января футболист пройдет медосмотр перед переходом в «Арсенал» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Эдегор провел за «Реал» семь матчей в чемпионате Испании, отыграв 233 минуты, также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Эдегор перешёл в «королевский клуб» в 2015 году.

Ранее сообщалось, что зарплату игроку в полном объёме будет выплачивать именно лондонский клуб. Отмечается, что главным доводом, который убедил Эдегора принять предложение «Арсенала», стал личный звонок норвежцу главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Также известно, что «Реал» не намерен включать опцию выкупа в арендное соглашение с «Арсеналом» по Эдегору.