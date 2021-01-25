Моуринью: я не готов давать Бэйлу игровое время

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, почему нападающий Гарет Бэйл не получает достаточное количество игровой практики.

«Я не готов давать ему игровое время. Мы все знаем, с какими трудностями он сталкивался в течение пары сезонов. Все мы знаем, что он приехал травмированным. Мы все знаем, что даже в этом сезоне были небольшие повреждения.

Самое главное для него — быть последовательным, тренироваться без проблем. Когда игрок стабильно тренируется, выдерживает высокую интенсивность без каких-либо нюансов, тогда он готов. Нужно не давать ему игровое время, минуты надо зарабатывать. Вот какая разница", — цитирует Моуринью Sky Sports.

31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах годичной аренды. В нынешнем сезоне АПЛ валлиец провёл 4 матча и забил один гол. Также на его счету 6 матчей и 1 гол в Лиге Европы, одна встреча в Кубке Англии и забитый гол в одном матче Кубка лиги.