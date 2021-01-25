Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моуринью: я не готов давать Бэйлу игровое время

Моуринью: я не готов давать Бэйлу игровое время
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, почему нападающий Гарет Бэйл не получает достаточное количество игровой практики.

«Я не готов давать ему игровое время. Мы все знаем, с какими трудностями он сталкивался в течение пары сезонов. Все мы знаем, что он приехал травмированным. Мы все знаем, что даже в этом сезоне были небольшие повреждения.

Самое главное для него — быть последовательным, тренироваться без проблем. Когда игрок стабильно тренируется, выдерживает высокую интенсивность без каких-либо нюансов, тогда он готов. Нужно не давать ему игровое время, минуты надо зарабатывать. Вот какая разница", — цитирует Моуринью Sky Sports.

31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах годичной аренды. В нынешнем сезоне АПЛ валлиец провёл 4 матча и забил один гол. Также на его счету 6 матчей и 1 гол в Лиге Европы, одна встреча в Кубке Англии и забитый гол в одном матче Кубка лиги.

Бербатов: если ситуация не изменится, то Бэйл вернётся в мадридский «Реал»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021