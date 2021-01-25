Данил Глебов прибыл в расположение «Ростова» после травмы

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов присоединился к клубу в Марбелье. Игрок получил травму перед вылетом команды на первый тренировочный сбор.

«Полузащитник уже приступил к тренировочному процессу в рамках подготовки к весенней части сезона. Данил чувствует себя прекрасно и с хорошим настроением готов к работе», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Инстаграме».

Данил Глебов является воспитанником «Томи» и «Локомотива». Полузащитник перешёл в «Ростов» в начале 2019 года за € 50 тыс. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне 21-летний россиянин провёл 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Ростов» по итогам 19 туров РПЛ набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.