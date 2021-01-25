Слуцкий: в первом тайме матча с «Сочи» один Деспотович, наверное, мог оформлять хет-трик

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе в товарищеском матче с «Сочи» (3:2).
«В первом тайме и у них, и у нас играл прообраз стартового состава на данный момент. Первый тайм вышел богатым на события – и счёт 1:2, и грубые индивидуальные ошибки, и большое количество моментов, которые мы не реализовали. Один Деспотович, наверное, мог в первом тайме оформлять хет-трик. То есть такой хороший качественный спарринг. Не всегда такой встретишь на сборах. Я думаю, что у команд Российской Премьер-Лиги, учитывая, что они хорошо друг друга знают, всё равно есть внутренне противоборство, которого нет в товарищеских матчах с иностранными командами.
Во втором тайме уже было сделано большое количество замен у нас и у соперника. Второй тайм мы уже играли, считаю, с достаточно ощутимым преимуществом. В целом выигрывать приятно всегда, но, повторюсь, наверное, результат не является основополагающим на сборах», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 25 января 2021
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