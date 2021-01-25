«Ювентус» проявляет интерес к двум игрокам «Баварии»

«Ювентус» проявляет интерес к двум игрокам мюнхенской «Баварии», сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб обратил внимание на 26-летнего полузащитника Корентина Толиссо и 19-летнего нападающего Джошуа Зиркзее. Молодой форвард может перейти в стан «старой синьоры» в аренду на 18 месяцев, а французский хавбек — полноценно. Трансферы игроков могут состояться как этой зимой, так и будущим летом.

В этом сезоне Зиркзее сыграл восемь матчей во всех турнирах, на его счету две результативные передачи. Контракт нидерландского нападающего с «Баварией» истекает летом 2023 года. Толиссо вышел на поле 18 раз и забил два гола. Контракт француза с «Баварией» рассчитан до конца июня 2022 года.