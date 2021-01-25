«Ливерпуль» контактировал с Сократисом Папастатопулосом
Бывший защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос, пребывающий в статусе свободного агента, может в скором времени обзавестись командой.
Как сообщает The Athletic, после ухода из лондонского клуба 32-летний греческий футболист контактировал с «Ливерпулем». Стороны связались в конце прошлой недели, однако не продвинулись до серьёзных переговоров. Ожидается, что Сократис вернётся на родину и подпишет контракт с «Олимпиакосом».
Сократис перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. В ходе своей карьеры он также выступал за «Вердер», «Милан», «Дженоа» и АЕК, а с 2008 года вызывается в сборную Греции. В нынешнем сезоне защитник не провёл ни одного матча, поскольку не попал в заявку команды.
Сократис Папастатопулос прокомментировал досрочное расторжение контракта с «Арсеналом»
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