Наставник «Сочи» Федотов дальним ударом забил в маленькие ворота. Видео

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поупражнялся в ударах на тренировке команды. Наставник южан попал в маленькие ворота с дальней дистанции.

«Когда главный в порядке», — подписала видео пресс-служба клуба.

«Сочи» набрал в 19 турах 33 очка и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. В 20-м туре, после возобновления сезона, команде предстоит встреча с «Арсеналом».

Накануне в товарищеском матче «Сочи» встречался с казанским «Рубином». Встреча прошла на стадионе спортивного центра «Беллис» в Белеке (Турция) и завершилась победой казанской команды со счётом 3:2. На 7-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Сочи» Артур Юсупов. На 19-й минуте хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия сравнял счёт. Через 6 минут форвард Антон Заболотный вновь вывел сочинскую команду вперёд. Во втором тайме, на 58-й минуте, Кварацхелия, успешно реализовав пенальти, снова сравнял счёт. На 66-й минуте форвард «Рубина» Иван Игнатьев установил итоговый счёт встречи.