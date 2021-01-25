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«Кальяри» продлил контракт с тренером Ди Франческо. Команда не выигрывает 12 матчей

«Кальяри» продлил контракт с тренером Ди Франческо. Команда не выигрывает 12 матчей
Футбол / Италия 0
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«Кальяри» продлил контракт с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

«Кальяри» не может одержать победу уже на протяжении 12 матчей во всех турнирах (4 ничьих, 8 поражений). Команда по итогам 19 туров итальянской Серии А набрала 14 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Ранее Ди Франческо возглавлял такие клубы, как «Сассуоло», «Рома», «Сампдория», «Пескара», «Лечче». Эусебио был одним из пяти кандидатов на пост главного тренера московского «Локомотива» после ухода Юрия Сёмина. Помимо итальянца в шорт-лист «железнодорожников» входили Владан Милоевич, Педру Мартинш, Йиндржих Трпишовский и Марко Николич. Однако остановились москвичи именно на последнем специалисте.

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