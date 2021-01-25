Тухель — главный кандидат на замену Лэмпарда в «Челси»

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заменит наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает The Athletic. Итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере» пишет, что контракт специалиста и «Челси» будет рассчитан до 2022 года.

По информации источника, Тухелю неоднократно предлагали пост главного тренера синих. Отмечается, что немецкий специалист сможет наладить контакты с соотечественниками Тимо Вернером и Каем Хаверцем. Сообщается также, что экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не связывался с руководством лондонцев, его кандидатура не рассматривается.

По информации The Telegraph, уже сегодня, 25 января, «Челси» объявит об отставке Лэмпарда. Футболистам команды сказали не приезжать на базу утром. Специалист возглавил «Челси» летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.