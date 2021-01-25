«Придёт Аллегри». Уткин отреагировал на информацию об отставке Лэмпарда из «Челси»

Популярный блогер Василий Уткин отреагировал на информацию об отставке главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Бывший комментатор считает, что на замену англичанину придёт экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Пишут, Лэмпарда уволят сегодня. Я не удивлён. Я уже говорил, что спортивная дирекция „Челси“ — очень эффективная структура. Весь опыт показывает, что „Челси“ не раз удавалось исправлять положение в неудачном сезоне за счёт смены главного тренера, что в большинстве других случаев рискует обернуться огромным стрессом для команды. Однажды так до победы в Лиге чемпионов добрались. А в другой такой же ситуации — до финала.

При этом ни Ди Маттео, ни Авраам Грант элитными тренерами не являлись и так и не стали. Моя ставка — придёт Аллегри. Если так и случится, потом логику объясню", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

По информации британских СМИ, Лэмпарда заменит бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель.