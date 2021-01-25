«Совершенно нелепо». Линекер раскритиковал «Челси» за решение уволить Лэмпарда

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер выступил с критикой «Челси» после сообщений о предстоящем увольнении главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.



«Сообщают, что Лэмпарда уволят сегодня. Совершенно нелепое решение, принятое после первой же неудачной серии. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, в клуб пришло так много новичков. Сила в терпении – в футболе это редко понимают. Они ничему не учатся», — написал Линекер в своём «твиттере».



Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.



Накануне, 24 января, «Челси» победил «Лутон Таун» в матче 1/16 финала Кубка Англии и вышел в следующую стадию турнира.

Тухель — главный кандидат на замену Лэмпарда в «Челси»