Вратарь «Алании»: российский футбол — грязь. Через него отмывают деньги

Вратарь владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал о проблемах российского футбола.



«Российский футбол – грязь. Я с этим тоже сталкивался. Всякие агенты, высокопоставленные лица – только без имён, чтобы меня не закрыли. В команду пришёл футболист, а за ним стоят важные люди и говорят: «Играть должен он. Зарплата у него, условно, 15 млн рублей, он получает пять, семь – нам, остальное – тренеру за то, что его ставит». Не факт, что такое везде, но точно во многих командах. Кто сильнее, кто больше пашет – сидит. Футбол для наших людей – бизнес в худшем смысле, делают на нём деньги.



Сейчас у нас полно губернаторских команд – в регионах, которым вдруг понадобился футбол. И через футбол отмывают деньги. Почему ещё задержки зарплат возможны, тоже не понимаю. Вы формируете бюджет, рассчитываете зарплаты – всё должно быть стабильно, вот как у «Алании», — цитирует Солдатенко Sports.ru.

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