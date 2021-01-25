«Динамо» объявило соперников на втором сборе в Турции

Определились соперники московского «Динамо» по контрольным матчам на втором тренировочном сборе, который пройдёт в Турции с 26 января по 6 февраля.
Как сообщает официальный сайт бело-голубых, динамовцы проведут пять встреч, в которых сыграют с казахстанским «Актобе» (29 января), чемпионом Словакии «Слованом» (30 января), черногорским «Рударом» (2 февраля), чемпионом Казахстана «Кайратом» (4 февраля) и казанским «Рубином» (5 февраля). На первом сборе «Динамо» сыграло контрольную встречу с польским «Ракувом» (2:0).
Московское «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 3 очка отставая от зоны еврокубков. Выше бело-голубых находятся «Ростов» (32), «Сочи» (33), «Спартак» (35), ЦСКА (37) и «Зенит» (41).
- 25 января 2021
-
14:43
-
14:36
-
14:27
-
14:12
-
14:07
-
13:51
-
13:32
-
13:15
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:46
-
12:39
-
12:26
-
12:21
-
11:48
-
11:45
-
11:38
-
11:28
-
11:26
-
11:18
-
11:09
-
11:08
-
10:37
-
10:25
-
10:17
-
10:00
-
10:00ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» Эксклюзив
-
09:58
-
09:35
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:50
-
08:45