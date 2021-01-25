«Динамо» объявило соперников на втором сборе в Турции

Определились соперники московского «Динамо» по контрольным матчам на втором тренировочном сборе, который пройдёт в Турции с 26 января по 6 февраля.



Как сообщает официальный сайт бело-голубых, динамовцы проведут пять встреч, в которых сыграют с казахстанским «Актобе» (29 января), чемпионом Словакии «Слованом» (30 января), черногорским «Рударом» (2 февраля), чемпионом Казахстана «Кайратом» (4 февраля) и казанским «Рубином» (5 февраля). На первом сборе «Динамо» сыграло контрольную встречу с польским «Ракувом» (2:0).

Московское «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 3 очка отставая от зоны еврокубков. Выше бело-голубых находятся «Ростов» (32), «Сочи» (33), «Спартак» (35), ЦСКА (37) и «Зенит» (41).