«Челси» объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда

«Челси» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

«Это было очень трудное решение, которое владелец и правление клуба приняли нелегко. Мы благодарны Фрэнку за то, чего он добился за время пребывания на посту главного тренера. Однако недавние результаты и выступления не оправдали ожиданий клуба, в результате чего команда осталась в середине таблицы без чёткого пути к улучшениям.



Нет подходящего времени, чтобы расставаться с легендой клуба, такой как Фрэнк, но после долгих раздумий и размышлений было принято решение о внесении изменений, чтобы дать время для улучшения выступлений и результатов в этом сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что Лэмпарда заменит бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель. Контракт немецкого специалиста и «Челси» будет рассчитан до 2022 года.



Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.