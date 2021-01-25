«Спартак» заплатит Квинси Промесу более € 600 тыс. в случае перехода

Московский «Спартак» заплатит своему бывшему нападающему Квинси Промесу более € 600 тыс. в качестве подписного бонуса, если клубу удастся выкупить игрока у амстердамского «Аякса». Об этом «Чемпионату» сообщили источник, знакомый с ситуацией, и собеседник, близкий к игроку.



«В случае перехода игрока «Спартак» заплатит менее € 900 тыс. в качестве подписного бонуса», — сообщил источник, знакомый с ситуацией. Собеседник, близкий к игроку, подтвердил эту информацию.

«Однако должны договориться клубы. Пока стороны продолжают торги», — добавил собеседник, близкий к игроку.



Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба играл за «Севилью». С 2019 года 29-летний форвард в «Аяксе».