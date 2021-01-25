«Переходи в «Локомотив». Чорлука подшутил над Модричем

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука подшутил над бывшим партнёром по сборной Хорватии, полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем.
Футболист «сливочных» опубликовал в «Инстаграме» фото, сделанные в победном матче 20-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (4:1). Пост Лука сопроводил подписью: «Возвращаемся на победный путь!»
Чорлука оставил под публикацией следующий комментарий: «Переходи в «Локомотив» Москва». Также он добавил смеющийся эмодзи и эмодзи сердца.
Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. По итогам 2018 года хорватский полузащитник стал обладателем «Золотого мяча».
В нынешнем сезоне 35-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
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