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«Переходи в «Локомотив». Чорлука подшутил над Модричем

«Переходи в «Локомотив». Чорлука подшутил над Модричем
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука подшутил над бывшим партнёром по сборной Хорватии, полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем.

Футболист «сливочных» опубликовал в «Инстаграме» фото, сделанные в победном матче 20-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (4:1). Пост Лука сопроводил подписью: «Возвращаемся на победный путь!»

Чорлука оставил под публикацией следующий комментарий: «Переходи в «Локомотив» Москва». Также он добавил смеющийся эмодзи и эмодзи сердца.

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. По итогам 2018 года хорватский полузащитник стал обладателем «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне 35-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

В «Реале» намекнули о продлении контракта с Лукой Модричем
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